» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء

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أحرج متصل يدعى "عزت"، النائب محمد عطا سليم صاحب مقترح مشروع إنشاء صندوق تأمين زواج الشباب، قائلا له: "أنا بنتي عندها 40 سنة ومتجوزتش، عندك عريس".

وأضاف "عزت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، بأن نجلته لديها دخل شهري ثابت.

ومن جهته رد "سليم" قائلاً: "يعني بنتك شغالة ومش اتجوزت أمال اللي مالوش دخل شهري يعمل إيه، وبعدين هو إنت مبسوط إن بنتك متجوزتش كل ده"، فقاطعه: "عزت" قائلاً: " لو عندك عريس لبنتى هاته وأنا أجوزها له".

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