العثور على طفل عمره 3 أيام وسط الزراعات

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الزراعات

طفل حديث الولادة

الحبل السرى

عثر الأهالى بمركز شبين الكوم بالمنوفية، على جثة طفل حديث الولادة داخل الزراعات.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، من  "ن.ع.ح" عامل ومقيم مركز تلا يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة بالزراعات بمدينة شبين الكوم.

وبالفحص تبين أن الطفل ذكر حديث الولادة مربوط الحبل السرى ملفوف بقطعة قماش، ويرتدى فانلة بيضاء وأخرى صفراء اللون ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة.

وتبين أن عمره ثلاثة أيام والحالة العامة متوسطة ، وتم إيداعه حضانة المستشفى، حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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