ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

23 أبريل 2018 - 09:56 ص

عقب إعلان الاتحاد الإنجليزى بالأمس بحصول لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح على جائزة أحسن لاعب بالدورى لهذا لموسم 2017-2018، فى حفل أقيم بالعاصمة "لندن"، انهالت عليه التهانى من مشاهير الرياضة والفن والسياسية، عبر حساباتهم على "تويتر"، داعين له بالتوفيق والنجاح.

من جهته علق الناشط السياسى ممدوح حمزة، قائلًا: "تهنئتى لك دعوة غداء فى معبد الفيلة بالجزيرة جنوب نيل أسوان على أكلة فرعونية، ونحقق احتفال مصرى أصيل دعاية حضارية وسياحية لمصر لإحياء وجبات البصمة المصرية للتصدير اختار الوقت الذي يناسبك".

وفى نفس السياق علق موسى المحيانى المدير الإدارى بنادى أهلى جدة السعودى عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "أبا مكة أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، هو قدوة حقيقية لكل الرياضيين العرب، وسفير فوق العادة لكل المسلمين، اللاعب الأفضل وجائزة الهداف فى أقوى دورى بالعالم أمر استثنائى ومبهج لنجم استحق كل ثناءٍ قيل وما زال يقال عنه".

وقد هنأه الفنان صلاح عبد الله، قائلًا: "أحسن لاعب فى العالم بإذن الله الحلم بيكبر يا صلاحنا وطموحنا بيكبر وياه من قلب مصر أحلى صباح لابن مصر محمد صلاح".

فيما نشر المرشح الرئاسى السابق والمحامى خالد على صورة للاعب وقت الصغر، ومعلقًا عليها بقوله: "فلان الفلانى مبروك محمد صلاح".

وهنأ لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة على حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا: "لم يسعى إلى الجوائز بل هى من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق فى القادم إن شاء الله".

وعلق المخرج والبرلمانى خالد يوسف بقوله: "جميل إن يفخر الإنسان بوطنه والأجمل أن يأتى اليوم الذى يفخر وطنه به سنحتفل العام القادم بإذن الله محمد صلاح أحسن لاعب فى العالم".