الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادًا للأهلي

23 أبريل 2018 - 10:04 ص

يستأنف فريق الزمالك تدريباته في العاشرة من صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ختام منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

فيما يواصل محمد إبراهيم وحازم أمام تدريباتهم المنفردة، بصالة الجيم على خلفيه المشادات التي وقعت مع مدير الكرة أيمن حافظ.

في السياق ذاته تأكد غياب مدافع الفريق محمد عبد الغني، بشكل رسمي عن اللقاء بعدما حصل على الإنذار الثالث خلال لقاء الأمس أمام الأسيوطي.

وكان الفريق حقق فوز على الأسيوطي مساء أمس بهدفين لهدف ليرتفع رصيده إلى 58 نقطة يحتل المركز الثالث.