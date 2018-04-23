قطع المياه عن بعض قرى مطاى لمدة يوم كامل

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ابو قرقاص

محافظة المنيا

أعلنت اليوم رئاسة مجلس مدينة مطاي عن انقطاع المياه على مدار 24 ساعة من الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين، وحتى الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك في كل من: قرية حلوة وقرية منبال وقرية منشية منبال وقرية سيلة الغربية وتوابعهم.

وأوضحت رئاسة مجلس مدينة مطاي بأن هذا الانقطاع للمياه نتيجة لإصلاح عطل الخط الحامل بمنشية منبال، وكذلك إحلال وتجديد خط المياه 24 بوصة بطول 20 م.ط الخاص بالعطل .

وطالبت رئاسة مجلس مدينة مطاي من المواطنين بتلك القرى التي ستنقطع عنها المياه لمدة 24 ساعة بضرورة توفير احتياجاتهم الرئيسية من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وعودة الأمور لطبيعتها مرة ً أخرى.

 ومن جانب آخر تقدم الأهالى وأصحاب المخابز والمؤسسات الحكومية إلى محافظ المنيا، بضرورة توفير مياه الشرب خلال فترة الصيانة، موضحا أن عدد  من الأهالى أن شركة مياه الشرب وفرت سيارة واحدة  لتلك القرى،  وهذا لا يكفى لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

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