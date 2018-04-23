» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"

23 أبريل 2018 - 10:10 ص

أشهر قصص الدراما العربية مسلسل ذئاب الجبل حيث يروى بعض عادات وتقاليد أهالي الصعيد والعصبية القبلية لـ"الهوارة" التي تحوي هذا المجتمع وتربط أعضاءه ببعضهم البعض، وما يقومون به تجاه السيدات في الزواج ومحاولة السيطرة على المناصب القيادية في البلدة بوسائل غير طبيعية تصل إلى حد القتل.

وقام الشيخ بدار بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، ما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

في السطور التالية نتناول القصة الحقيقية لـ"ذئاب الجبل" على لسان أهالي "بهتون الجبل" القرية صاحبة الوقائع والأحداث:

تبدأ القصة عند نهاية العمل الدرامي الذي قام ببطولته الفنان أحمد عبد العزيز ومجموعة من الفنانين العظماء الذين جسدوا الشخصيات باتقان شديد، لكن يبقى المشاهد حائرا عند شخصية "علوان أبو البكري" والتي قام بها الفنان الراحل عبدالله غيث.

وتشهد هذه الشخصية من العمل رحيل 2 من الفنانين حيث بدأت برحيل الفنان الراحل صلاح قابيل الذي انهي 18 مشهد من المسلسل وبعدها دخل المستشفي في غيبوبة سكر، لكن التشخيص الطبي أثبت وفاته وقامت اسرته بتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ليتضح بعدها أنه لم يفارق الحياة وتذهب اسرته مجددا إلى المقابر ويقومون بفتح القبر يجدونه معلقا على بابه بعد عودته من الغيبوبة لكن جاءت الأسرة متاخرة بعد ان وافته المنية.

وصل السيناريو إلى الفنان الراحل عبدالله غيث الذي قام بالعمل الموجود حتى الان لكن ما ان وصل إلى الحلقة الثامنة عشرة الا ولحق بصديقه صلاح قابيل ليقوم المؤلف بانهاء العمل على وضعه الحالي باعلان وفاة علوان أبو البكري دون ظهوره في "الكادر".

لكن الحقيقة أن العمل كان يحتاج الي الكثير من الحلقات بل لجزء أخر ليكتمل حيث عاد في حقيقة الأمر البدري بدار والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالعزيز واخته ورده والتي تجسد شخصيتها الفنانة سماح أنور إلى قريتهم بهتون الجبل وأقام عزاء لوالدة الشيخ بدار الذي يجسد شخصيته الفنان الراحل حمدي غيث.

وتم الكشف عن طريق ورده بدار بجرائم علوان أبو البكري الذي قام بقتل "مهجة" والتي جسدت شخصيتها الفنانة وفاء مكي واعترف بقتل "يس" وأنه وراء هروبالبدري من السجن.

طاقم عمل المسلسل " عبدالله غيث "علوان"، سماح أنور "وردة بدار البدري"، أحمد عبدالعزيز "بدري بدار البدري - فاروق القناوي"، شريف منير "المهندس حاتم"، وائل نور "المهندس صلاح"، عبدالله محمود "المفتش عصام"، وفاء مكي "مهجه"، حمدي غيث "الشيخ بدار البدري"، زوزو نبيل "الست لبيبة"، إنعام سالوسة "نعمة زوجة علوان"، فاروق نجيب "نفادي مساعد المفتش عصام"، ميرنا وليد "نورا زوجة البدري"، محمد الدفراوي "حسين المصري أبو نورا"، رجاء حسين "والدة نورا"، فتوح أحمد "العربي أبوهريدي اخو نعمة"، صلاح عبدالله "حسني أبو دبيكي"، بسام رجب "طبيب صديق حاتم"، عمر ناجي "دبيكي"، أحمد ماهر "دبور قريب بدري"، أحمد سلامة "ياسين البدري"، عبدالغني ناصر "والد المهندس حاتم".