خبير إعلامي: 3 أخطاء على المذيع تجنبها

23 أبريل 2018 - 10:19 ص

حذر دكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، من المظاهر السلبية التى يمتهنها بعض الإذاعيين عبر برامجهم فى الإذاعات المختلفة، مشيرًا إلى عدد كبير من الجمهور أصبح يستمع حاليًا إلى الراديو وذلك بشكل من الممكن نطلق عليه إجبارى نظرًا للأزمات التى تعترقهم فى الإشارات المرورية فبالتالى يستغل المواطنين أوقات انتظارهم فى الإستماع الى الراديو .

وقال عبد العزيز، خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "وحش الراديو"، إن التعصب، واللغة المسفة، وإشاعة الخرافة هى ثلاث من الخطايا الكبرى التى يجب ألا تقع ضمن أى حصة إذاعية جيدة، وارتكاب خطأ واحد من الأخطاء الثلاثة السابقة كفيل باتخاذ قرارات عقابية حادة من قبل القائمين على الإذاعة ومسؤولى تنظيم البث.

وتابع أستاذ الإعلام قائلا: "لاحظت أيضاً أن عدداً من مذيعي الإذاعة حالياً يتحدثون عبر برامجهم الحوارية عن تفاصيل حياتهم، أو ما تناولوه من طعام، أو ذكرياتهم أيام الدراسة، كما يذكرون أسماء أصدقائهم وأفراد عائلاتهم على الهواء، أو يتبادلون النكات والإفيهات مع بعضهم البعض وأخيراً يعطوننا دروساً فى الوطنية والانتماء".



