سبب صادم وراء ترحيل ليليان داوود من مصر

23 أبريل 2018 - 10:19 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامية ليليان داوود بعد أن أعلنت تضامنها مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بشأن إدعائه أنه مهدد بالقتل من قبل "الديهي"، قائلاً لها: "إعلامية رقيعة، ومعندهاش مبدأ"

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مواصلا هجومه، بأن طرد مصر ليليان داوود سبب لها مرض نفسي كبير، وتعاني منه حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن "داوود" تكره مصر، وتريد إثارة المنظمات الحقوقية ضد مصر.

وتابع قائلا: "مصر لم يخفَ عنها أي شيء، والأجهزة المصرية قوية وتعلم كل المخططات التي تريد أن تنال من عزيمتنا".

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