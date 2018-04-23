  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

الديهي يكشف..

سبب صادم وراء ترحيل ليليان داوود من مصر

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

دوافع الدولة لطرح 20شركة بالبورصة

#

سيد علي: البلد في كارثة بسبب الديون

#

ليليان داوود: مؤيدو السلطة فى حالة من الإفلاس

#

"أبو الفتوح" استدرج السلطة لملعبه السياسي

هاجم  الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامية ليليان داوود بعد أن أعلنت تضامنها مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بشأن إدعائه أنه مهدد بالقتل من قبل "الديهي"، قائلاً لها: "إعلامية رقيعة، ومعندهاش مبدأ"

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مواصلا هجومه، بأن طرد مصر ليليان داوود سبب لها مرض نفسي كبير، وتعاني منه حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن "داوود" تكره مصر، وتريد إثارة المنظمات الحقوقية ضد مصر.

وتابع قائلا: "مصر لم يخفَ عنها أي شيء، والأجهزة المصرية قوية وتعلم كل المخططات التي تريد أن تنال من عزيمتنا".

شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين