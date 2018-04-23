بالصور.. وقفة احتجاجية بأبو قرقاص اعتراضًا على نهب أراضى الدولة

23 أبريل 2018 - 10:20 ص

نظم العشرت من أبناء قرى بنى موسى والفقاعى التابعتين لمركز أبو قرقاص اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة المحلية اعتراضًا على نهب أراضى الدولة واستغلالها لأغراض شخصية.

وقد رفع المحتجون لافتات تطالب المسئولين بنزع الأراضى من المواطنين الذين نهبوا تلك الأرضى منذ ثورة يناير وحتى اليوم.



وأكد مصطفى إسماعيل عبد النعيم أحد المحتجين أن الأراضى تنهب تحت سمع وبصر المسئولين بالوحدات المحلية وأشار إلى أن تلك المساحة كبيرة وأن المسئولين عجزوا عن استرداد تلك المساحة الكبيرة رغم انها ملك الدولة ولو أن تلك المساحات تم استغلالها لمنافع عامة وإنشاء مؤسسات للحكومة تخدم المواطنين بدلاً من الأغراض الشخصية.

وطالب عدد من المحتجين اللواء عصام البديوى محافظ المنيا باسترداد الأراضى وإحالة المسئولين بالوحدات المحلية للتحقيق وإعادة هيبة الدولة فى استغلال الأراضى لأغراض عامة