حملات مرورية موسعة بالجيزة

23 أبريل 2018 - 10:32 ص

وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رفع 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.