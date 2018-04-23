  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الذهب يرتفع خمسة جنيهات ليسجل 555 جنيهاً للجرام
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يتراجع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

تراجع فى أسعار الذهب

#

الذهب يرتفع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 5 جنيهات للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 663 جنيها في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 14 : 438 جنيهًا للجرام.

عيار 18 : 563 جنيهًا للجرام.

عيار 21 : 657 جنيهًا للجرام.

عيار 24 : 751 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين