صلاح يرد على تغريدة "أبو تريكة"

23 أبريل 2018 - 10:39 ص

رد لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تدوينة نشرها لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، هنأه فيها على حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، قائلًا: "اللي بعده".

وكان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة قال علي حسابة الخاص بـ"تويتر": "لم يسع إلى الجوائز بل هى من أتت إليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة "صلاح وتريكة"، حيث قال، الناشط السياسي حازم عبد العظيم: "جميل ونبيل يا أبوتريكة".

وأضاف آخر قائلاً: "على فكرة القصة إن صلاح دائما بيذكر تريكة وواخدة قدوة ليه وكتير من اللعيبة كده والشخصية يا فندم والأدب والأخلاق إلى فيه صلاح جزء كبير من نجاحه هو مخلهوش مهاري بس الناس حبت صلاح من حبه لتريكة".

وكان الاتحاد الإنجليزي بالأمس قد أعلن حصول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أحسن لاعب بالدوري لهذا لموسم 2017-2018، في حفل أقيم بالعاصمة "لندن"، بالأمس.



