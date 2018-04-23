» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم

23 أبريل 2018 - 10:41 ص

أطلق شاب أمريكي وهو عار، النار العشوائي على مطعم في ولاية تينيسي الأمريكية، مما أدي إلى مقتل 4 أشخاص علي الأقل.

وأفاد شهود عيان أنه استخدم سلاحا نصف آلي في ارتكاب جريمته التي أوقعت 4 مصابين إضافة إلى القتلى الأربعة.

و نجح أحد رواد المطعم في انتزاع السلاح من الرجل بعدما دخلا في شجار قصير فر على إثره الرجل عدوا على قدميه.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها حددت هوية أحد الأشخاص واعتبرته مشتبها في قيامه بالجريمة وبدأت عملية مطاردة لإعتقاله.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيه كان مسلحا ببندقية من طراز إيه أر-15 وهو السلاح الشائع استخدامه في حوادث إطلاق نار مشابهة في السابق.

ونفس النوع من السلاح استخدم في هجوم لاس فيغاس وهجوم فلوريدا العام الماضي والذي خلف 17 قتيلا من بين تلاميذ إحدى المدارس.

وشهدت عدة ولايات أمريكية مسيرات تطالب بتشديد إجراءات ترخيص الأسلحة للأفراد في البلاد