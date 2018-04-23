حاسبات ومعلومات المنيا تنظم مسابقة “ACM Sa3edy”

23 أبريل 2018 - 10:42 ص

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا للعام الثالث على التوالى مسابقة البرمجة “ACM Sa3edy ”على مستوي الجمهورية والتي أطلق بدء فعالياتها الدكتور جمال الدين الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بمشاركة 7 جامعات هي المنيا وبني سويف وأسيوط وبنها وعين شمس وجنوب الوادي والفيوم.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن مسابقات فريق ACM ساهمت في تحسين مسار طلبة الحاسبات والمعلومات ورفع كفاءتهم في حل المشكلات البرمجية والتي يعتبر عاملا مهما لتميز خريج كلية الحاسبات، وتوفير فرصة عمل متميزة له في سوق العمل.

وأشار الدكتور عبد المجيد أمين بأن مسابقة ACM عبارة عن 12 مسئلة برمجية، ويسمح للمتسابقين بالحل باستخدام واحدة من اللغات البرمجية وهي الـ C وC ++ وJava ويتم تقسيم الطلاب من الجامعات المختلفة إلي فرق طلابية كل فرقة تشتمل علي 3 طلاب وتستمر فعاليات المسابقة 5 ساعات بعدها يتم التحكيم وإعلان أسماء الفائزين.