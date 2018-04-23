» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"

23 أبريل 2018 - 10:50 ص

صرح اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني بعد تتويج اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018 بأن النادي الملكي قرر التعاقد مع "صلاح" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية فإن رونالدو أكد أن فريق ريال مدريد يضع الأولوية لصفقة محمد صلاح والتي تبلغ 200 مليون دولار.

ونجح صلاح في اقتناص جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي ليكون أول لاعب مصري يحصدها بعد المستوى الاستثنائي الذي يقدمه الفرعون مع ليفربول؛ حيث نجح في تسجيل 41 هدفا في موسمه الأول حتى الآن.