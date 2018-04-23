  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

"رفع الأذان" ينذر بثورة دينية في غانا

عرب وعالم

دخل الإسلام بسبب سماعه الأذان
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

«الديهي»: إلغاء الدعم يحقق العدالة والترشيد في الاستهلاك

#

الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تشديد قانون "إسكات الأذان"

#

معتقلون في "جوانتانامو" يقاضون "ترامب" بتهمة معاداة المسلمين

#

سقوط أول شهيد لـ"الخبز" بالسودان

السلام

القدس العربي

الأذان

رفع

أثار قرار منع استخدام مكبرات الصوت القوية لرفع الأذان من مساجد غانا، حفيظة الجمعيات الإسلامية، وهددت بثورة إسلامية، إن لم تتراجع الحكومة عن القرار.

وازداد الاستياء في الأوساط الإسلامية الغانية بعد تصريحات وزير البيئة كوابينا فريمبونج التي دعا فيها أمس «لإسكات الأذان في مساجد العاصمة أكرا واستبدالها بتنبيهات عبر تطبيق «الواتساب»، وبواسطة الرسائل القصيرة».

وأكد الوزير «أن الهدف هو تنظيف الفضاء الملوث بالأصوات المزعجة التي يتأثر بها الجميع وبخاصة السكان غير المسلمين الذين يشكلون الغالبية».

وقال: «مقترحنا استبدال الأذان بالواتساب والرسائل القصيرة قد يكون غريبا، لكن يمكن أن نفكر فيه».

واحتج الحاج بابا واعظ إمام جامع كوماشي في ضاحية العاصمة في مهاتفة مع «القدس العربي» أمس على قرار الحكومة الغانية، وقال: «المسلمون أقلية لكن مضايقتهم ستفجر الوضع، ولن نقبل بإسكات الأذان الذي هو عنوان ديننا، فالأذان فيه «حي على الصلاة»، لكنه دعوة إلى الله فهو يتضمن أيضا «حي على السلام».

وأوضح الإمام الواعظ: «حرية أداء الشعائر الدينية مكفولة في الدستور وأجراس الكنائس تصم الآذان فلم لا يسكتونها؟ لن نقبل بما يريدون».

واستغرب الإمام: «اقتراح وزير البيئة باستبدال الأذان بتنبيهات «واتساب»، متسائلا: «كيف يمكن أن نرسل آلاف التنبيهات لملايين المسلمين خمس مرات في اليوم. إنهم يلعبون!».

وأكد كبير مؤذني جامع أكرا فاداما شيخ أحمد الذي يرفع الأذان خمس مرات في اليوم منذ أربعة عقود «أن إرسال تنبيهات بالواتساب مكلف ماليا، وليس كل شخص مسلم يملك هاتفا، وسنفوت على المسلمين حضور صلاة الجماعة، إن الأذان هو الذي يوحدنا ويجمعنا».

لكن المؤذن فاداما شيخ لا يعارض تخفيض مستويات الصوت في المساجد لأدنى ما يمكن، أما إسكات المكبرات فيراه «تجنيا كبيرا على المسلمين».

وتتهم الجمعيات الإسلامية الغانية حكومة أكرا بالتدخل في شعائر المسلمين، ورفضت هذه الجمعيات قرار الحكومة ودعوات واقتراحات وزير البيئة، ودعت «المؤذنين لإيصال كلمات التوحيد لأبعد مدى رغم أنف كل المعارضين والمشتكين والمتحاملين».

وتبلغ نسبة السكان المسلمين في غانا 30? مقابل 34? من المسيحيين و38? من أصحاب الديانات الأخرى.

ويواجه المسلمون في غانا عدة تحديات كانتشار الجهل وضعف الوسائل والخلافات المذهبية، إلى جانب تحدي الوصم بالإرهاب في ظل انتشار رقعة العمليات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين