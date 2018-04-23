الزراعة: "إحنا وصلنا لخط الفقر المائي"

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أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر دخلت مرحلة الشح المائي، قائلاً: "إحنا تخطينا مرحلة الشح المائي ووصلنا لتحت خط الفقر بالنسبة لنصيب الفرد من المياه".

 وأضاف عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر  فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعة الذي ينظم عملية التقنين المائي وترشيد استخدام المياه، سيتم تطبيقه، معقبًا:"نحن ملتزمون بتطبيق القانون ولا استثناءات نهائيًا فيما يخص زراعة المحاصيل الشرهة للمياه".

وتابع: "لابد أن نتعاون جميعًا للحفاظ على كل نقطة مياه، وأن يتم وضع خطة زراعية واضحة والبعد عن المحاصيل الشرهة للمياه".

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