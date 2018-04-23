"الخطيب" يرفض استكمال علاجه

23 أبريل 2018 - 11:17 ص

رفض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى استكمال رحلة علاجه بعد العملية الجراحية التي أجراها في العمود الفقري والعودة من الإمارات بعد أسبوع للنظر في مزايدة حقوق الرعاية للنادي.

وقال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي في تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير: "كابتن محمود حاليًا وصل إلى الإمارات لخوض رحلة العلاج الطبيعي ولكن للأسف مصمم على العودة قبل نهاية فترة التاهيل وتحديدًا بعد اسبوع ولكن جميعنا نضغط عليه للإنهاء فترة علاجه الطبيعي".

وتابع: "مزايدة حقوق الرعاية للأهلي ننتظر فيها عودة الكابتن الخطيب لحل الأمر ولكن أسم الأهلي كبير لذلك لا داعي للقلق".

وكانت آلام العمود الفقرى قد انتابت الخطيب خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ترتب عليه سفره إلى أبوظبى لتلقى العلاج بأحد المراكز الطبية العالمية، وتحسنت حالته بدرجة كبيرة، ولكن بعد مغادرته المستشفى فى أبوظبى عاودته الآلام مرة أخرى، وخضع لفحص جديد بمعرفة أحد الأطباء الكوريين الذى أكد حاجة رئيس الأهلى للجراحة فى العمود الفقرى، وهو نفس الأمر الذى أكده الخبير الألمانى "ماير" عند استطلاع رأيه، وتوجه بيبو من الإمارات إلى ألمانيا قبل أيام وأجرى العملية الجراحية بنجاح.