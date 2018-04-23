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عماد حسين: 5 أولويات يستهل الرئيس بها ولايته الثانية

الحياة السياسية

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حدد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، مجموعة من الأولويات التي يجب على القيادة السياسية والتنفيذية  للدولة أن تتولى القيام بها خلال فترة ولايتها الثانية، مشيرًا إلى أن  التعليم يجب أن يستحوذ على قدر كبير من أهمية القائمين على منظومته فى الفترة المقبلة فهو في مقدمة المشروعات الكبرى التي  يجب أن تتوجه إليها كل الإمكانيات.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "أولويات ولاية السيسي الثانية"، أن ملف الصحة أيضًا يجب أن يحتل مكانة مفيدة فى ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية وذلك لأن قاطرة التنمية لا تتحقق إلا بالاهتمام بالتعليم والصحة ، كما أن الأولوية المهمة التي يجب أن تركز عليها الحكومة فى السنوات الأربع المقبلة، هى توفير أكبر قدر من الوظائف، عبر إقامة المشروعات الإنتاجية التى تستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة.

ومضى الكاتب الصحفى مستكملا: "يمكن للحكومة أن تشجع القطاع الخاص، وكل من لديه رغبة فى إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية وهذا النوع من المشروعات يستحق كل الدعم والمساندة والتحفيز، لأنه يحقق قيمة مضافة حقيقية ، وأتمنى أن تفكر الحكومة فى تحقيق أكبر قدر من التوافق الوطنى واستعادة القوى الأساسية التى شاركت وساهمت فى ائتلاف وتحالف 30 يونيو، حتى يمكن تحقيق التنمية من جهة، وفى الوقت نفسه التصدى للتطرف والعنف والإرهاب".

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