  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

صلاح

ماذا قال مشاهير السياسة والفن والرياضة عن "صلاح"؟

صلاح

تعرف على نذر والد "صلاح" بعد تتويجه بأفضل لاعب

الإعلامية لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

"شوكان" يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

آخر الأخبار

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا
"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

المصريون

أخبار متعلقة
#

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

#

«شوكان».. «اليونسكو» تُكرمه.. ومصر تتهمه بالإرهاب

#

البرعى يوجه رسالة لـ"شوكان" بعد ترشحه لجائزة اليونسكو

#

عيد عن رفض الخارجية تكريم شوكان: "شىء بائس ومحزن"

اليونسكو

شوكان

جائزة اليونسكو

فوز شوكان

فاز  المصور الصحفى المصري محمود أبو زيد المعروف بشوكان، بجائزة منظمة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة.

ومن المقرر أن يتسلم شوكان الجائزة يوم 2 مايو والذى يتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عار يقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي على مطعم
» تراجع أسعار الحديد 200 جنيه
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» القصة الحقيقية لمسلسل "ذئاب الجبل"
» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين