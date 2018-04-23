» سكب زيت الزيتون في المنام خبر سيئ

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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رأيت أن عندي علبة بها 3 لتر زيت زيتون فوجدت زيت الزيتون على الأرض والعلبة ما فيها نقطة. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيت الزيتون يدل على الرزق والمال الحلال، وزيت الزيتون هو أيضاً بركة وعلم وهدى، وزيت الزيتون شفاء من مرض ورزق حلال يسهل تحصيله لأنه شجرة مباركة ذكرت فى قوله تعالى (... يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ? نُّورٌ عَلَى? نُورٍ ? يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ? وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ? وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ... )النور 35.

ويدل زيت الزيتون أيضًا على التفاؤل بالخير، والنور والهداية. ولكن كونة يُسكب كله على الأرض فقد يدل على التقصير فى الطاعة و الخسارة المادية أو عدم الإستفادة بالمال، وقد يدل على وجود الحسد، أو عدم الشعور بالبركة فى رزقك. وكونهم 3 لتر فهذا رقم وتر ويدل على الخير والفرحة والخبر السعيد وتحقيق الأمنية، ويدل على أستقرار البيت وتحسن الأحوال المادية والأسرية.

ولكن سكب الثلاث لترات وعدم الاستفادة منهم قد يدل على مجاوزة الحد والتعدى والخبر السيئ وقد يكون بالفعل بعد ثلاث لقوله تعالى:(فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ)هود 65. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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