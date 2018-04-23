وزير الرياضة لـ"صلاح": "بالأحضان"

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم الحالي 2018.

وكتب وزير الرياضة تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شعب مصر كله بيقولك بالأحضان يا صلاح وبيدعيلك، يارب اجعلنا نحقق كل خيال واجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال فجر ينابيع الخير تحت أقدامنا والمستقبل خلية نور قدامنا اللهم انظر لعملنا وكفاحنا واحفظ "هدافنا وبطلنا يارب يا رحمن".


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