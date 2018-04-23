نصيحة "موسى" لأهالى الأسمرات بعد أزمة الإيجار

23 أبريل 2018 - 11:33 ص

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة سكان حي الأسمرات، المتعلقة برفضهم دفع الإيجارات الشهرية قائلا: "هناك محاولات خبيثة لتشويه صورة الدولة، وما أنجزته في مجال تطوير العشوائيات.

ووجه "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، رسالة إلى أهالي الأسمرات، قائلا: "خلوا بالكم في ناس بتحاول تسخنكم، متخلوش حد يستغلكم".

وأضاف مواصلا رسالته: "حافظوا على منازلك وشققكم وشوارعكم، دي بتاعتكم أنتم الحاجات اللي تم تنفيذها بتاعتكم، ومحدش هياخدها منكم".

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