نصيحة "موسى" لأهالى الأسمرات بعد أزمة الإيجار

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علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة سكان حي الأسمرات، المتعلقة برفضهم دفع الإيجارات الشهرية قائلا: "هناك محاولات خبيثة لتشويه صورة الدولة، وما أنجزته في مجال تطوير العشوائيات.

ووجه "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، رسالة إلى أهالي الأسمرات، قائلا: "خلوا بالكم في ناس بتحاول تسخنكم، متخلوش حد يستغلكم".

وأضاف مواصلا رسالته: "حافظوا على منازلك وشققكم وشوارعكم، دي بتاعتكم أنتم الحاجات اللي تم تنفيذها بتاعتكم، ومحدش هياخدها منكم".

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