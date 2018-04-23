مستقبل جماعة الإخوان بعد تورطها فى العنف

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كشف عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، عن أنه توجد فى الفترة الحالية مراجعات داخل المؤسسات الأمنية ومراكز التفكير بل والمراكز الدينية داخل غالبية الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن المراجعات ترسم بقدر ما تستقصى الخرائط الجديدة لجماعات العنف الناشئة، وفيما تختلف عن الجماعات التى خرجت من رحمها وانشقت عليها، وتمسح بأعلى قدر من المعلومات مستويات تسليح الجماعات الناشئة وبنية أفكارها ومدى تأثيرها المحتمل على استقرار النظم الحالية.

وأضاف السناوى خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "الإرهابيون الجدد نصف الحقيقة الآخر"، أن ما تتضمنه المراجعات بحث مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، أقدم وأكبر الجماعات الإسلامية، وإعادة النظر بصورة غير مسبوقة فى تورط بعض أجنحتها فى أعمال عنف وإرهاب وتورط أجنحة أخرى بالتحريض، أو بالامتناع عن الإدانة.

وتابع الكاتب الصحفى مرددًا: "خفتت لهجة التعاطف إلى حدود توحى بقطيعة محتملة للجماعة وعلت تساؤلات عن أثر بنيتها الفكرية فى تبنى العنف والانخراط فيه ومدى صلاحيتها للاندماج فى أية حياة سياسية، حيث تخلو برامجها التثقيفية من أية أفكار لها صلة بالديمقراطية وتداول السلطة وتقبل التنوع السياسى والفكرى، كما تقوضت أية رهانات سابقة على دور للجماعة فى تلجيم جماعات العنف والإرهاب".

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