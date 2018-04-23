الأهلي يعلن تفاصيل مهرجان اعتزال "الكابيتانو"

23 أبريل 2018 - 11:39 ص

يعلن النادي الأهلي، كل تفاصيل مهرجان اعتزال لاعب وسط وقائد الفريق حسام غالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

ويحضر المؤتمر خالد الدرندلى أمين صندوق، وعبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام البدري المدير الفني ومندوب من الشركة المنظمة للمهرجان.

وكان الأهلي أعلن اتفاقه على خوض مباراة ودية مع أياكس الهولندى يوم 11 مايو المقبل على ملعب «هزاع بن زايد» بالإمارات في مباراة ودية واحتفالا باعتزال اللاعب صاحب الـ 37 عامًا.