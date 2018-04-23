زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

23 أبريل 2018 - 11:41 ص

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفضل طرح اسم هازارد لاعب تشيلسي بدلا من "صلاح".

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن "زيدان" غير متحمس لفكرة التعاقد مع "صلاح" على الرغم من المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" هذا الموسم.

وأضاف موقع "دياريو جول"، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح ونيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتكوين هجوم نارى مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الموسم المقبل، لكن زين الدين زيدان يريد التعاقد مع هازاراد لاعب تشيلسى الإنجليزى بدلاً من محمد صلاح.

وتابع فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد يعتزم إقالة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق الملكى من منصبه، حال عدم الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى، بعد خسارة لقبي الدوري والكأس لصالح الغريم التقليدى برشلونة، وفى تلك الحالة ستصبح الفرصة سانحة أمام الريال لإتمام صفقة محمد صلاح.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثانى لاعب عربى وأفريقى يحقق هذا الإنجاز.