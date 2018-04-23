النقض تؤيد حبس المتهمين فى "عنف المنيا"

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قررت محكمة النقض رفض طعن متهمى أحداث شغب المنيا على قرار سجنهم 5 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بشأنهم من السجن المشدد 5 سنوات إلى الحبس 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا على 5 متهمين فى أحداث شغب وعنف وقعت في عام 2013 بالمنيا بالسجن المشدد 5 سنوات، إلا أن المذكورين طعنوا عليه، وقضت المحكمة اليوم بالقرار السابق.

وأسندت النيابة إلى المتهمين التجمهر وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام والتعدى على مؤسسات حكومية محكمة النقض، وإحداث شغب.


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