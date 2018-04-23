محافظ المنيا يكرم 6 من الأمهات المثاليات

23 أبريل 2018 - 12:11 م

كرم عصام البديوي محافظ المنيا عددًا من الأمهات المثاليات خلال الحفل الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعيتي الشبان المسلمين والمسيحية وجمعية الهلال الأحمر

حضر الاحتفال الدكتور جمال أبوالمجد رئيس الجامعة والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وارة الاوقاف ومحمد سيد وكيل وزارة التضامن وممثلي بيت العائلة.

قال وكيل وزارة التضامن إن المسابقة تقدم لها 21 سيدة على مستوى المحافظة، وتم اختيار 6 أمهات مثاليات من المركز الاول حتى الخامس مكرر.

قدم المحافظ التحية والتقدير والشكر لكل أم مصرية ربت أولادها وكافحت من أجلهم ، وقال إن الأم المصرية منذ قديم الأزل وهى رمز للعطاء والكفاح. وقد عاشت في القلب والوجدان رمزا للعطاء والتضحية والكفاح، واذا كان الرجل هو صانع الحضارة , فالمرأة هي صانعة الرجال.