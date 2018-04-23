تعليق ناري من "عيد" على فوز شوكان بجائزة اليونسكو"

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قال المحامي الحقوقي جمال عيد، عن  فوز المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، بالجائزة الدولية للصحافة، :"لا عزاء لشبيحة الإعلام".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "توتير": "ألف مبروك شوكان فاز فعليا بجائزة اليونسكو، وحفل التكريم 2 مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وتابع، "عيد": "لا عزاء للمنافقين وشبيحة الإعلام ولاعقي أحذية السلطة".

يذكر أنه قد أعلنت لجنة حماية الصحفيين الدولية بـ"اليونسكو"، منح المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، الجائزة الدولية لحرية الصحافة.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة، نادية مدني: "والله خبر جميل أن صح علشان الحكومة تعلم كويس بأن السلمية في المعارضة باقية".

وتفاعل أخر، قائلًا، :"وزارة الخارجية هتطلع بيان تاني عالي المستوى".

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