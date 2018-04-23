"عشماوى والقاضي" يتفقدان 5 مشروعات بتكلفة 234 مليون جنيه

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية يرافقه الأستاذ الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها وعدد من عمداء الكليات مشروعات جاري تنفيذها بالجامعة بمبلغ 234 مليون جنيه حيث بدأ الجولة بتفقد المبني الإداري لمستشفي جامعة بنها الذي تم تطويره بمبلغ 9 ملايين جنيه والذي يتكون من 5 طوابق مخصصة للجهاز الإداري بالمستشفى بالإضافة إلى سكن للأطباء والإداريين.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء كلية التربية الرياضية للبنين بكفر سعد بتكلفة 134 مليون جنيه على مساحة 30 ألف متر مربع وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 45% وجار تنفيذ سقف الدور الأخير وتنفيذ أعمال المباني والبياض لباقي الأدوار وتم البدء في إنشاء الكلية في مارس 2017 ومن المقرر الإنتهاء منها في أغسطس 2018 كما وجه المحافظ خلال الزيارة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمقاول المشروع حتي يتم تسليمه في الموعد المحدد دون أي تأخير.

كما توجه عشماوي يرافقه رئيس الجامعة والوفد المرافق له لتفقد مبني كلية السياحة والفنادق وكلية الإعلام والذي يتكون من 6 طوابق تم تخصيص الدور الاول والثاني والرابع والخامس والسادس لكلية السياحة والفنادق والدور الثالث تم تخصيصه لكلية الاعلام وتبلغ قيمة الإنشاءات 57 مليون جنيه وتم تنفيذ 80% من الأعمال وجار تنفيذ أعمال التشطيبات ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في يونيو 2018 .

وتفقد محافظ القليوبية مشروع إنشاء مزرعة سمكية بكلية الزراعة والذي تم تنفيذها بنسبة 99% وجار تسليمها بتكلفة 3 ملايين جنيه وإختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء مبني الإدارة وخدمات الطلاب وقاعة الإحتتفالات بالعبور وجاري تنفيذ المشروع بنسبة 86% حيث تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني وجاري نهو أعمال التشطيبات وسيتم تسليمه في يونيو 2018 وتبلغ قيمة المشروع 31 مليون جنيه.