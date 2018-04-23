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لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

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مصر

الأسواني

شوكان

علق الكاتب والروائي علاء الأسواني، على فوز المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، بالجائزة الدولية للصحافة، قائلًا: "لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين أكثر من ذلك".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "توتير"، قائلًا: "نهنئ المصور الصحفي شوكان بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة".

وتابع "الأسواني": "شوكان محبوس "احتياطيا" منذ خمس سنوات! وهذا انتهاك لأبسط حقوقه كمواطن".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة، الأسواني، حيث قالت ليلي هلال "الصحافة حرة وشوكان سجين، حتى لو لم يضلل الإعلام الجماهير ما الفائدة بعلمهم، وهم صم بكم لا يجرؤون".

وأضاف آخر: "أنت فين والعالم فين الآن؟".

يذكر أنه قد أعلنت لجنة حماية الصحفيين الدولية بـ"اليونسكو"، بمنح المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان"، بالجائزة الدولية للصحافة، والمحبوس احتياطيًا علي ذمة قضية الانضمام لجماعه محظورة وهي الإخوان المسلمين.

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