5 عالميين بعد تشكيكهم فى مهارات صلاح: "إحنا آسفين"

23 أبريل 2018 - 12:26 م

رصد موقع «ليفربول إيكو» المقرب من نادي ليفربول الإنجليزي، تقريرًا حول خمسة مشككين، في قدرات اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف الفريق، تلقوا رداً عملياً من اللاعب داخل الملعب، ليثبت لهم أن وجهة نظرهم كانت خاطئة.

يأتي هذا بعد أن استطاع "صلاح"، أن يثبت أنه من أهم صفقات إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما وصل للهدف رقم 40 في كل المسابقات، فضلا عن تحطيمه للأرقام القياسية واحداً بدءا من تصدره لقائمة هدافي الدوري في أول موسم له بقميص «الريدز»، ثم مساهمته في صعود فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال.

«مورينيو» .. ندمان

جاء البرتغالي، على رأس القائمة بعد أن قرر الاستغناء عن "صلاح"، حينما كان يتولى تدريب تشيلسي ولم يلعب وقتها اللاعب إلا عدد محدود من المباريات، ثم بعد ذلك تم إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي بعد عام واحد فقط لم يقتنع خلاله المدير الفني بإمكاناته، ليعود اللاعب بعد ثلاث سنوات فقط، ويثبت أن الاستغناء عنه كان من أكبر الأخطاء.

منا رزوكى.. وصف فى غير محله

وصفت الصحفية بشبكة «بى بى سى»، في بداية الموسم صفقة انتقال «صلاح» إلى «الريدز» بـ«الفاشلة».

وتابعت هداف الدوري الإنجليزي الحالي «يلف ويدور» بالكرة ويلتف حول نفسه كثيراً كـ«التائه» فى الملعب، لتؤكد أن اللاعب المصرى لا يملك الموهبة وليس لديه أى فكرة عن كرة القدم.

«مونشى».. ضياع فرصة العمر

عبر المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، عن ندمه لبيع "صلاح" إلى نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني فقط، خاصةً بعد تألقه وارتفاع قيمته التسويقية، ليصبح مطمعاً لعدد من الفرق الأوروبية التي تسعى لضمه بأي مبلغ.

إلا أن عدم تقديره أخرجه وإدارة ناديه خاسرًا من صفقة لا تتكرر كثيرًا كان يمكن أن تنعش خزينة النادي بمبالغ طائلة.

ستيف نيكول.. الاعتراف بالحق

«ليفربول سيخطئ إذا تعاقد مع صلاح»، تلك الكلمات تفوه بها لاعب ليفربول السابق، قبل انتقال الجناح المصري إلى ليفربول.

حيث رأى اللاعب السابق حينها أن دفع مبلغ الكبير في «صلاح» سيكلف النادي كثيرًا، بالإضافة إلى أن اللاعب لن يجد مكاناً في التشكيل الأساسي في ظل وجود العديد من اللاعبين في مركزة، إلا أن تألق «صلاح» ووجوده فى كل مباريات الفريق منذ بداية الموسم، أجبر «نيكول» على تغيير رأيه بسرعة فائقة بعدما اعترف أن نجم «الفراعنة» هو أهم لاعب فى ليفربول هذا الموسم.

جيرمين جيناس.. الرد قاسٍ

صرح لاعب توتنهام السابق، بأن "صلاح" لن يستطيع قيادة «الريدز» إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وكان الرد قاسي من جانب «صلاح» الذى لم يكتف فقط بقيادة فريقه إلى المربع الذهبي فى «البريميرليج»، بل قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تصدره قائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي.