تصريح صادم لمسئول عن الكباري بمصر

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قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إن الكباري في الجيزة لم يجر لها صيانة منذ 30 سنة، وإنه تم البدء في الصيانة بكوبري الجيزة المعدني، وبعدها الدقي.

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن" مع عمرو عبد الحميد، أن "المطرة" عندما نزلت على كوبر الدقي، تسببت في زحلقة السيارات على أرض الكوبري بسبب نعومة الأرض جدًا، ما تسبب في اصطدام سيارة باخرى عند منزل الكوبري.

وأكد أن المحافظة ستبدأ تغيير طبقة الايبوكس بكوبرى الدقى المعدني في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الاورمان حيث سيتم غلق حارة لمدة 15 يوماً وبعد الانتهاء من هذا الجزء سيتم البدء في الحارة الأخرى في نفس الاتجاه على أن ينتهي العمل قبل بدء شهر رمضان في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان، سيتم فتح شارع التحرير، وعمل تحويلة مرورية فيه.


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