تموين المنيا: استلام 4 آلاف طن قمح بشون المنيا

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أعلن اليوم مدير عام مجمع صوامع المنيا الجديدة المهندس مدحت عبد الرازق، أنه تم توريد 4 آلاف طن من القمح المحلى الوارد من المزارعين والفلاحين بقرى ومدن المحافظة.

وأشار عبد الرازق فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أنه تم تشوين القمح تبعًا لدرجه النقاوة في ضوء تحديد أسعار التوريد بحوالى  600 جنية مصرية للإردب بدرجة نظافة 23,5، وسعر585 جنيها مصرية للإردب بدرجة نظافة 23، وسعر 575 جنيها مصرية للإردب بدرجة نظافة 22,5.

 وأكد  عبد الرازق أنه  يتم صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي بشيكات بنكية على أن تصرف شيكات التوريد خلال 72 ساعة من استلام القمح، من خلال جنه دائمة لاستلام القمح في نقاط التجميع ثم يتم نقلها للصوامع وأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات، لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام.

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