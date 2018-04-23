خبير إعلامي يطالب بعمل قائمة سنوية لأفضل 100 شخصية مصرية

23 أبريل 2018 - 12:46 م

طالب دكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، بضرورة عمل قوائم وتصنيفات للشخصيات الأكثر تأثيرا إيجابيا فى كل المجالات فى مصر سنويا، وذلك من أجل تحديد الشخصيات التى ألهمت المواطنين بأفعالهم وغيروا من مسارات العمل المصرى بالإضافة إلى الكشف عن الآخرين الذين حظوا بشهرة دون تأثير خدمى قدم منافع للناس.

وقال عبد العزيز خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "المائة الأكثر تأثيرا في مصر" أن دول كثيرة عالميا تصدر قوائم عن فعاليات عديدة، كأفضل الأفلام، أو أهم المطربين، أو أكثر الأحداث إثارة خلال العام، أو أكثر عشرة منتجات رواجاً، أو أغلى عشرة لاعبي كرة قدم ثمناً، أو أكثر مائة سيدة أناقة أو جمالاً أو قبحاً، أو أهم مائة شخصية فى العالم ورغم تلك الأهمية فإن عدداً من القوائم ذات الصيت فى العالم الغربي تخضع لأهواء المال والانحيازات السياسية والاجتماعية، فتفقد موضوعيتها ومعها مصداقيتها.

وتابع: "مصر بحاجة ماسة إلى المزيد من تدفق المعلومات عن الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومرة أخرى لأننا بحاجة إلى معرفة مراكز النفوذ والثروة والنفاذ فى بلدنا ومجتمعنا، خاصة فى ما يتعلق بمجالات التأثير العامة وصنع الرأى العام وبلورته وصياغة توجهات الجمهور وتشكيل ذائقته وبناء وعيه ووجدانه لاستشراف الفرص والمخاطر فى هذا الإطار، والعمل على تقويم أى انحراف أو ميل يمكن أن يعمّق أزماتنا أو يحرفنا عن أولوياتنا وقضايانا الجادة".