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ضبط موظف بالبريد متهم في قضية تزوير بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من ضبط موظف بهيئة البريد بمدينة ببنها مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير.

تمكن الرائد  محمد عبد الله - رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "خالد. إ. م" 47 سنة - موظف بمكتب بريد القليوبية ببنها ومقيم الكوم الأحمر – دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه في 2 قضية ( أموال عامة ) آخرهم القضية رقم 21718 لسنة 2017 م جنح مركز شبين القناطر – أموال عامة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم  21718 لسنة 2017 م –جنح مركز شبين القناطر – تزوير.

وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 85 أحوال المركز. 


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