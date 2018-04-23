ضبط موظف بالبريد متهم في قضية تزوير بالقليوبية

علي إسماعيل
تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من ضبط موظف بهيئة البريد بمدينة ببنها مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير.
تمكن الرائد محمد عبد الله - رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "خالد. إ. م" 47 سنة - موظف بمكتب بريد القليوبية ببنها ومقيم الكوم الأحمر – دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه في 2 قضية ( أموال عامة ) آخرهم القضية رقم 21718 لسنة 2017 م جنح مركز شبين القناطر – أموال عامة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 21718 لسنة 2017 م –جنح مركز شبين القناطر – تزوير.
وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 85 أحوال المركز.
عصر03:36 م
فجر
03:54
شروق
05:23
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:33
عشاء
20:03