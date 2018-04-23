تفاصيل قتل عامل شقيقه بسبب بناء سور منزل

23 أبريل 2018 - 01:07 م

أقدم عامل على قتل شقيقه بطعنات للخلاف على سور المنزل وحاول المتهم الانتحار بقطع شريان اليد في قرية الروضة بالشرقية.

البداية عندما فوجئ الأهالي بصوت استغاثات بالقرب من منزل المجنى عليه، وتبين إصابة موظف بالمعاش بطعنات متفرقة، وسقط على الأرض غارقا فى دمائه وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى إلًا أنه فارق الحياة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بإصابة "محمد ح ع" 63 سنة موظف بالمعاش، بعدة طعنات ونقله إلى مستشفى فاقوس العام وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات وشهود العيان، أن المجنى عليه كان يعمل موظفا وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية، وبعدها فتح مشروع يتعايش منه ولكن ذلك تسبب فى تولد شعور الحقد عند شقيقه الأصغر "علي" 58 سنة فلاح، ودارت بينهما أكثر من مرة مشادات بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحقيقات، أن أصيب بصدمة نفسية خلال الآونة الأخيرة وشاهد شقيقه يقوم ببناء سور بجوار مسكنه، فنهره وقام بتوجيه السباب له وحدثت بينهما مشادة، وتوجه المتهم إلى داخل المنزل وسدد لشقيقه الأكبر 3 طعنات نافذة بالصدر أودت بحياته فى الحال ولاذ بالفرار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.