  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
جمال عيد

تعليق ناري من "عيد" على فوز شوكان بجائزة اليونسكو"

جماهير الاهلى

قرار مفاجئ من ألتراس أهلاوي

علي عبد العال

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

صلاح

السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

صورة الخبر

اليونسكو : جائزة شوكان لشجاته والتزامه بحرية التعبير‎

الاسواني

لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

زيدان وصلاح

زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

حسام غالي

نوبة بكاء شديدة لـ "غالي" بمؤتمر اعتزاله

السبت.. حريات الصحفيين تتضامن مع "شوكان"

معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

صلاح

5 عالميين بعد تشكيكهم فى مهارات صلاح: "إحنا آسفين"

اليونسكو : جائزة شوكان لشجاته والتزامه بحرية التعبير‎

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

#

معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

#

البرعي: الحكومة تعتبر 2018 عام المؤامرة الدولية

#

عبد العظيم لـ"شوكان": عقبال خروجك من السجن

اليونسكو

شوكان

جائزة حرية الصحافة

غييرمو كانو

ذكر الموقع الرسمي لمنظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، أنه تم اختيار المصور الفوتوغرافي المصري، محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2018؛ لشجاعته في مواجهة مخاطر مهنة الصحافة، ولكفاحه من أجل حرية التعبير والرأي.

وأوضح الموقع أنه تم اختيار "شوكان" من قبل هيئة محلفين دولية مستقلة من الإعلاميين لحصوله على جائزة اليونسكو غييرمو كانو لحرية الصحافة لعام 2018.

واعتقل "شوكان"، المصور الصحفي، منذ 14 أغسطس 2013، أثناء تغطيته لمظاهرة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وفي أوائل عام 2017 ، ورد أن المدعي العام دعا في قضيته بتنفيذ عقوبة الإعدام.

في المقابل، وصف فريق الأمم المتحدة، المعني بالاعتقالات التعسفية، احتجاز "شوكان" بالقرار "التعسفي"، والذي يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت ماريا ريسا، رئيسة لجنة التحكيم: "إن اختيار محمود أبو زيد جاء لشجاعته ومقاومته مخاطر الصحافة والتزامه بحرية التعبير، وهو إشادة منا بذلك".

وأشار الموقع إلى انه سيتم منح الجائزة في 2 مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتم الاحتفال به في غانا هذا العام والذي يتمثل شعاره في الحفاظ على السلطة، والذي يتضمن وسائل الإعلام والعدل وسيادة القانون.

وسميت الجائزة باسم "غييرمو كانو" تكريمًا لصحفي الكولومبي، الذي اغتيل في مكتبه، في 17ديسمبر 1986، والذي كان يدافع عن حرية الصحافة، لذا تعتبر منح الجائزة لأي شخص هو اعتراف من المنظمة بشجاعته وتحديه لمخاطر هذه المهنة.

وتمنح اليونسكو جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم، خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت السفارة الأمريكية لـ"صلاح"؟
» بالصور.. فندق من المريخ على أرض الأردن
» بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة
» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"
» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"
» السجن 20 عاما لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» موقع أمريكى يكشف أسرار مكالمة "ترامب" بـ "نتنياهو"
» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك
» الشرطة الماليزية تنشر صور قاتلي "البطش"
» سكب زيت الزيتون في المنام خبر سيئ

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين