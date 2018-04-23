اليونسكو: جائزة شوكان لشجاعته والتزامه بحرية التعبير‎

23 أبريل 2018 - 01:08 م

ذكر الموقع الرسمي لمنظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، أنه تم اختيار المصور الفوتوغرافي المصري، محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة لعام 2018؛ لشجاعته في مواجهة مخاطر مهنة الصحافة، ولكفاحه من أجل حرية التعبير والرأي.

وأوضح الموقع أنه تم اختيار "شوكان" من قبل هيئة محلفين دولية مستقلة من الإعلاميين لحصوله على جائزة اليونسكو غييرمو كانو لحرية الصحافة لعام 2018.

واعتقل "شوكان"، المصور الصحفي، منذ 14 أغسطس 2013، أثناء تغطيته لمظاهرة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وفي أوائل عام 2017 ، ورد أن المدعي العام دعا في قضيته بتنفيذ عقوبة الإعدام.

في المقابل، وصف فريق الأمم المتحدة، المعني بالاعتقالات التعسفية، احتجاز "شوكان" بالقرار "التعسفي"، والذي يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت ماريا ريسا، رئيسة لجنة التحكيم: "إن اختيار محمود أبو زيد جاء لشجاعته ومقاومته مخاطر الصحافة والتزامه بحرية التعبير، وهو إشادة منا بذلك".

وأشار الموقع إلى انه سيتم منح الجائزة في 2 مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يتم الاحتفال به في غانا هذا العام والذي يتمثل شعاره في الحفاظ على السلطة، والذي يتضمن وسائل الإعلام والعدل وسيادة القانون.

وسميت الجائزة باسم "غييرمو كانو" تكريمًا لصحفي الكولومبي، الذي اغتيل في مكتبه، في 17ديسمبر 1986، والذي كان يدافع عن حرية الصحافة، لذا تعتبر منح الجائزة لأي شخص هو اعتراف من المنظمة بشجاعته وتحديه لمخاطر هذه المهنة.

وتمنح اليونسكو جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم، خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة.