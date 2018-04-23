7 عادات صحية تفقدك الوزن بطريقة صحية

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متابعات- حنان حمدتو

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قدمت صحيفة "برايت سايد" البريطانية مجموعة من النصائح  الغذائية التى تساعد إذا تم إتباعها على فقدان الوزن بشكل سريع وفى صورة صحية، وأكدت في البداية على عدم التخلى عن التنوع في الغذاء، فيمكنك إضافة بعض العناصر القليلة التي تجعله صحي، كالمكسرات والخضراوات والفاكهة، كما أنه ليس عليك أن تودع الأطباق التي تفضلها، ولكن يمكنك جعلها صحية أكثر، مثل إضافة طبق من الخضراوات بجانب الأطعمة التى تتناولها.

وأضافت المجلة خلال عرضها النصائح الغذائية أنه على الإنسان التعرف على الكميات الصحيحة التي عليه تناولها من نوعيات الأكل المختلفة، سواء من اللحوم أو الخضراوات أو الدهون أو المخبوزات والمعجنات  كما أنه يجب ألا تغير العادات الغذائية بعد خسارة الوزن، فإن الجسم وطبيعته لم تتغير، أي أنه إذا تم الإنحراف عن العادات الصحية سيكتسب الإنسان مزيد من الوزن مرة أخرى .

وتابعت المجلة ساردة: "لا تنسى أن تأخذ قسط كافي من النوم، فعليك أن تنام من 7 إلى 9 ساعات ليلًا يوميًا، فهذا يساعد كثيرًا على انتظام الحرق في الجسم، ومن ثم خسارة الوزن ، يجب أن تعرف أنك حينما تتبع نظام غذائي صحي، فليس فقط ليبدو مظهرك أفضل، بينما لتكون صحتك بشكل عام أفضل ، يكون من الجيد أن تحسب السعرات الحرارية التي تتناولها في اليوم ، الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية "سناك" ليست بالسوء الذي تتخيله، على العكس، فعند تناولها عند الشعور بالجوع وقبل موعد الوجبة الرئيسية، فإنها تقلل هذا الشعور، وتزيد من حرق الجسم للدهون ".


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