وزير الدفاع يهنئ "السيسي" بذكرى تحرير سيناء

23 أبريل 2018 - 01:12 م

هنا الفريق أول صدقي صبحي، القائـد العام للقـوات المسلحـة، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وإلى نص البرقية:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات".

وجاء في البرقية أيضًا "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحريته وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.. رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير".