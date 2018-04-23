» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك

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يحتاج استخدام الماكياج مهارة خاصة إذا كان لإخفاء علامات السهر بسهولة وسرعة، وإليك بعض الخطوات حتى مع عدم خبرتك في استخدام الماكياج.

1- احرصي في المرحلة الأولى وقبل البدء بتطبيق المكياج على غسل وجهك جيداً بالغسول المثالي لنوعية بشرتك لبشرتك ثمّ وضع الكريم المرطّب ما يعزّز حيويّة بشرتك.

2- إستخدمي البرايمر المناسب لبشرتك وطبّقيه على كامل وجهك وخصوصاً في منطقة محيط العينين.

3- إختاري كونسيلر ذات تركيبة خالية من الروائح أو العطور ووزّعيه بشكل متساوٍ تحت عينيك، ما سيساعدك على إخفاء السواد الذي غالباً ما ينتج عن الإرهاق والسهر.

4- بالنسبة لكريم الأساس إعتمديه بتركيبته الكريميّة وطبّقي كميّة قليلة منه على كامل وجهك ووزّعي بعدها البودرة عند خدّيك وذقنك.

5- إبتعدي عن ظلال الجفون الداكنة التي لن تساعدك أبداً على إخفاء علامات السهر، إنّما إختاريها بألوان هادئة وفاتحة على غرار البيج مثلاً.

6- طبّقي بعدها الآيلاينر الأسود برسمته التقليديّة مع سحبه قليلاً نحو الخارج.

7- ارسمي حاجبيك بطريقة طبيعيّة مستخدمة قلماً بلون مناسب أو مطابق للونها، ولا تنسي وضع القليل من ظلال العيون بلونها الفاتح عند عظمة الحاجب.

8- إستعملي قلم كحل باللون الأسود أو البني وارسمي خطاً داخل جفنك السفلي. ثمّ طبّقي الماسكارا الخاصّة بتطويل الرموش وتكثيفها والتي تلعب دوراً أساسياً في إخفاء علامات السهر والتعب البارزة عند الجفنون.

9- إعتمدي أحمر شفاه ذات لون هادئ وحيادي إذ يساعد تطبيقه على الحدّ من الشحوب الذي يعلو بشرتك.


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