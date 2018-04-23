  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
جمال عيد

تعليق ناري من "عيد" على فوز شوكان بجائزة اليونسكو"

جماهير الاهلى

قرار مفاجئ من ألتراس أهلاوي

علي عبد العال

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

صلاح

السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

صورة الخبر

اليونسكو : جائزة شوكان لشجاته والتزامه بحرية التعبير‎

الاسواني

لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

زيدان وصلاح

زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

حسام غالي

نوبة بكاء شديدة لـ "غالي" بمؤتمر اعتزاله

السبت.. حريات الصحفيين تتضامن مع "شوكان"

معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

صلاح

5 عالميين بعد تشكيكهم فى مهارات صلاح: "إحنا آسفين"

السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

بريطانيا: لا نريد تغيير النظام في سوريا

#

مسلسل إسرائيلي عن الجاسوس "إيلي كوهين"

#

قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

#

شاهد.. رسالة السفير البريطاني لـ"محمد صلاح"

مصر

ليفربول

صلاح

السفيرالبريطاني

وجه السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن"، رساله تهنئة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018 .

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التوينات المصغرة "تويتر" مصطحبًا معها صورة تجمعه بصلاح، وهو يهدية حلوى الـ"عسلية"، معلقًا،: "مبروك ياملك البريميير ليج، منور الملاعب دائما" .

وتابع "كاسن"،: "حاسس إن العسلية لعبت دور، لسه فيه شوية لماتش روما بكره؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدونية السفير البريطاني، حيث قال محمد جمال، مازحًا:"أنا شاكك إنك من بولاق الدكرور وبتشتغلنا وعامل فيها سفير".

وأضاف أخر: "طيب ماتجيبيش حتة ياسطي يمكن تلعب معايا انا كمان".

يذكر أن اللاعب المصري محمد  صلاح  مهاجم ليفربول قد فاز كأفضل لاعب في الموسم 2017-2018، وتم تتويجه في حفل بالأمس، بـ"بلندن" .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت السفارة الأمريكية لـ"صلاح"؟
» بالصور.. فندق من المريخ على أرض الأردن
» بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة
» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"
» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"
» السجن 20 عاما لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» موقع أمريكى يكشف أسرار مكالمة "ترامب" بـ "نتنياهو"
» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك
» الشرطة الماليزية تنشر صور قاتلي "البطش"
» سكب زيت الزيتون في المنام خبر سيئ

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين