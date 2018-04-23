السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

عمرو محمد
وجه السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن"، رساله تهنئة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018 .
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدونية السفير البريطاني، حيث قال محمد جمال، مازحًا:"أنا شاكك إنك من بولاق الدكرور وبتشتغلنا وعامل فيها سفير".
وأضاف أخر: "طيب ماتجيبيش حتة ياسطي يمكن تلعب معايا انا كمان".
يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قد فاز كأفضل لاعب في الموسم 2017-2018، وتم تتويجه في حفل بالأمس، بـ"بلندن" .
عصر03:36 م
فجر
03:54
شروق
05:23
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:33
عشاء
20:03