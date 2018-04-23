السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

23 أبريل 2018 - 01:15 م

وجه السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن"، رساله تهنئة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018 .

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التوينات المصغرة "تويتر" مصطحبًا معها صورة تجمعه بصلاح، وهو يهدية حلوى الـ"عسلية"، معلقًا،: "مبروك ياملك البريميير ليج، منور الملاعب دائما" .





وتابع "كاسن"،: "حاسس إن العسلية لعبت دور، لسه فيه شوية لماتش روما بكره؟".



وقد تفاعل رواد تويتر حول تدونية السفير البريطاني، حيث قال محمد جمال، مازحًا:"أنا شاكك إنك من بولاق الدكرور وبتشتغلنا وعامل فيها سفير".

وأضاف أخر: "طيب ماتجيبيش حتة ياسطي يمكن تلعب معايا انا كمان".

يذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قد فاز كأفضل لاعب في الموسم 2017-2018، وتم تتويجه في حفل بالأمس، بـ"بلندن" .





