5 نجوم في ليفربول هنئوا صلاح عبر السوشيال ميديا

23 أبريل 2018 - 01:24 م

هنا لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي نجم الفريق محمد صلاح عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتتويجه بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018.

البداية مع قائد ليفربول جوردان هندرسون الذى رافق محمد صلاح فى حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2018 مساء أمس، فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، "تهانينا صديقي.. أنت تستحقها".

أما دانى إنجز الذى سجل هدف ليفربول الأول فى شباك وست بروميتش ألبيون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، والذى كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، "مبروك محمد صلاح تستحقها عن جدارة".

وكتب جو جوميز عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، "محمد صلاح.. تستحقها عن جدارة".

فى حين كتب سيمون مينيوليه حارس ليفربول، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى "انستجرام"، "إنه لفخر أن ألعب مع لاعب موهوب مثلك ومعرفة شخص جيد مثلك، مبروك حصولك على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي".

وكتب أسطورة ليفربول إيان راش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، "الأرقام لا تكذب، يمكنكم التحدث بأي شيء ولكن أفضل لاعب هو محمد صلاح، هو يستحق الحصول على تلك الجائزة أكثر من أي لاعب آخر.