تعرف على رسالة "جلال" للاعبي الزمالك

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طالب خالد جلال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك اللاعبين، بالتركيز جيدًا خلال الفترة المقبلة والاستعداد بشكل طيب للقاء الأهلي الخميس المقبل ضمن ختام منافسات الدوري الممتاز.

وتحدث "جلال" مع اللاعبين قبل بدء مران اليوم على ملعب النادي بميت عقبة، عن بعض الأمور الفنية التي لاحظها خلال لقاء الأمس أمام الأسيوطي.  

وطالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات الفترة المقبلة بدء من لقاء الأهلي وجميع مباريات الكأس.


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