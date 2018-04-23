  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

إسرائيل تقصف سوريا

إسرائيل تقصف سوريا بعد سقوط قذيفة في الجولان

السيسي والبشير

مصر تدعو السودان لاستئناف التعاون التجاري المشترك

هيومن رايتس ووتش

«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

على عبدالعال

«النواب» يحذر «اليونسكو»: «شوكان» مجرم وذراع لجماعة إرهابية

طقس الأحد شديد البرودة ..والقاهرة العظمى 18

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. تعرف على السبب

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

"أنت تخصص فراخ" تشغل النار بين نقيب الفلاحين وبرلماني

بسكين واحد.. ذبح زوجته وقتل نفسه بأكتوبر

المرض يدفع عامل إلي ذبح نفسه

زيدان وصلاح

زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM

آخر الأخبار

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المشاط: السياحة ساهمت بـ 15% من إجمالي الناتج

#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

المشاط تُغادر إلى دبى للمشاركة فى الملتقى العربى الدولى للسياحة

#

وزيرة السياحة تلتقي بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز IGU

رانيا المشاط

وزيرة السياحة

الملتقي العربي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى المشارك فى فعاليات الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM والذى يقام حاليا خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجارى، بحضور وزير الطيران شريف فتحى ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وخلال الافتتاح أكدت الوزيرة على على أهمية المشاركة المصرية فى هذا الملتقى لكونها فرصة لالقاء مزيد من الضوء على تنوع المنتجات والأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المشاركة عقد عدد من اللقاءات المهنية مع بعض المشاركين والقائمين على صناعة السياحة بالمعرض لتبادل الخبرات فى المجال السياحى، والتعرف على مقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر وخاصة من السوق العربية.

كما أشارت الوزيرة الى التحسن الملحوظ الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة الى مصر من السوق العربية، مشيرة الى أن مصر تفتح ذراعيها دائما لاستقبال الأشقاء العرب، وأضافت أن مصر تعد مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد، فالسائح العربى يشعر فى مصر وكأنه فى وطنه الثانى.

هذا ومن المقرر أن تجرى وزيرة السياحة العديد من اللقاءات مع المسئولين ومنظمى الرحلات ومسئولى شركات السياحة والطيران العربية بالإضافة الى عدد من اللقاءات الإعلامية العربية والعالمية.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيكابالا مهنئًا «صلاح»: أسطورتنا
» بالفيديو.. حساب المونديال يوجه رسالة لـ"صلاح"
» ماذا قالت السفارة الأمريكية لـ"صلاح"؟
» بالصور.. فندق من المريخ على أرض الأردن
» بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة
» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"
» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"
» السجن 20 عاما لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» موقع أمريكى يكشف أسرار مكالمة "ترامب" بـ "نتنياهو"
» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين