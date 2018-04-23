بنها.. مسرح كبير للنصب علي المواطنين

23 أبريل 2018 - 01:31 م

يتعرض المواطنون في مدينة بنها لعمليات النصب المتكررة دون ضبط الجاني، حتى تحول الشارع في القليوبية إلى مسرح كبير لكل أنواع عمليات النصب.

البداية كانت في 11 مارس 2018م، عندما قام المدعو "قاصد الكريم.م" البالغ من العمر 40 عامًا، بخداع 25 شخصًا من أهالي أتريب بمدينة بنها بادعائه التقوى والورع، حتى خدع الأهالي بتوظيف أموالهم في عدة مشاريع مقابل أرباح شهرية متغيرة، وبالفعل تم جمع حوالي 30 مليون جنيه من المواطنين، وكان يعطيهم أرباحًا كل شهر، ولكن تفاجأوا باختفاء المتهم، مما دفعهم لتحرير محاضر في مباحث الأموال العامة، وما زال الجاني حر طليق يتمتع بأموال المواطنين.

وبتاريخ 23 إبريل 2018، أقدمت ربة منزل تعمل في مجال الإعمال الخيرية تدعى "نادية. ع"، من مدينه شبين القناطر، تتاجر بالمواشي على استئجار شقة في مدينة بنها لعمل جمعية خيرية لمساعدة الفقراء، وجمعت أموال من 9 مواطنين ورجال أعمال، بحجة شراء مواشى تمهيدًا لذبحها وتوزيعها على الفقراء في مدينة بنها خلال شهر رمضان القادم.

ونجحت نادية، في جمع مبلغ 2 مليون جنيه وفرت هاربة وعندما لاحظ المواطنون غلق الجمعية واختفت وأبلغوا أجهزة الأمن.

فهل تنجح الأجهزة الأمنية هذه المرة في ضبط المتهمة أم ستظل القضية مفتوحة لحين ينضم إليها قضية نصب جديدة؟.