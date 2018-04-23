  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
جمال عيد

تعليق ناري من "عيد" على فوز شوكان بجائزة اليونسكو"

جماهير الاهلى

قرار مفاجئ من ألتراس أهلاوي

علي عبد العال

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

صلاح

السفير البريطاني يداعب صلاح: العسلية لعبت دور‎

صورة الخبر

اليونسكو : جائزة شوكان لشجاته والتزامه بحرية التعبير‎

الاسواني

لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

زيدان وصلاح

زين الدين زيدان يصدم "صلاح"

حسام غالي

نوبة بكاء شديدة لـ "غالي" بمؤتمر اعتزاله

السبت.. حريات الصحفيين تتضامن مع "شوكان"

معلومات لا تعرفها عن "شوكان"

صلاح

5 عالميين بعد تشكيكهم فى مهارات صلاح: "إحنا آسفين"

سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"

آخر الأخبار

سما وصلاح
سما وصلاح

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

حلمى يدعو للتصويت لـ"صلاح" كأفضل لاعب بالدورى الإنجليزى

#

«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

#

مجلة إنجليزية: "محمد صلاح ملك كوب الجديد"

#

عمرو أديب لمحمد صلاح: "أنت مارادونا"

مصر

سما المصري

صلاح

طلبت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الزواج من لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، بعد فوزه أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2017- 2018، لرابطة اللاعبين المحترفين . 

ونشرت سما المصري صورة مجمعة لها مع محمد صلاح معلقة على حسابه الخاص "إنستجرام" قائلة، "الناس اللي بتقول إني لو أتجوزت صلاح هيبطل كورة، وإنه هجوم وأنا محتاجة حد يكون هجوم ودفاع، صدقوني والله جوزهولي أنتم بس وهياخد أحسن لاعب في العالم مش بس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي" .

وأضافت "المصري" في منشورها، "عمري ما هكون حنان بتاعت شحاتة أبو كف، صدقوني أم مكة حبيب قلب عين أمي من جوه، هي مصر جابت غير أبو صلاح بس أتجوزه شهر واحد ده راجل قمر ومفرح مصر والعالم كله، خسارة فيا أبو صلاح يا ناس" .

وتابعت: "مبروك يامووو..مش هتيجي نتجوز باه؟".  

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت السفارة الأمريكية لـ"صلاح"؟
» بالصور.. فندق من المريخ على أرض الأردن
» بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة
» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"
» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"
» السجن 20 عاما لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» موقع أمريكى يكشف أسرار مكالمة "ترامب" بـ "نتنياهو"
» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك
» الشرطة الماليزية تنشر صور قاتلي "البطش"
» سكب زيت الزيتون في المنام خبر سيئ

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين