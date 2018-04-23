» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"

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بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.


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