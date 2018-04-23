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إحالة رئيس حى الموسكى إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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تقاضي رشوة

الموسكى

المحاكمة الجنائية

قررت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، حبس رئيس حى الموسكى محبوسا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتقاضى رشوة .

وواجهت نيابة الأموال العامة، رئيس حى الموسكى بتسجيلات الرقابة الإدارية فى واقعة اتهامه بتقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وذلك خلال التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهم.

كانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكى مع رئيس الحى عن إعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس فى منطقة الموسكى الشهيرة بالتجارة.

وتم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحى بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشى مبلغ الرشوة لرئيس الحى، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق والتى قررت حبسه.


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